Sei nuovi casi di peste suina in provincia di Alessandria

Sette nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I positivi, da inizio emergenza, salgono cosi' in totale a 447: 295 in Piemonte e

152 in Liguria. Sei nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte nella provincia di Alessandria: uno a Cartosio (in totale otto positività da quando è iniziata l'emergenza), uno a Grondona (21), uno a Molare (11), una a Morbello (28), uno a Novi Ligure (nove), uno a Ponzone (28). Il nuovo caso ligure è stato registrato nella provincia di Savona nel territorio di Urbe (primo nel Comune da quando è iniziata l'emergenza). Con il caso di Urbe crescono a 67 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.