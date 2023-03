Sequestrate nel verbano 9 tonnellate di carne avariata

Novemila chili di carne in cattive condizioni di conservazione o addirittura scaduti da cinque anni: i Carabinieri del Nas di Torino, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale di Verbania, hanno effettuato un sequestro per un totale di 150 mila euro in un salumificio industriale con sede nel Verbano Cusio Ossola e denunciato, in stato di libertà, il legale rappresentante 68enne. Nel corso dei controlli sono stati anche scoperti rilevanti quantità di prodotti a base di carne privi delle etichette, obbligatorie per legge, che attestano la tipologia, l'origine e la data di scadenza degli alimenti.

Il reato per cui si procede è detenzione per l'utilizzo di alimenti pericolosi per la salute pubblica: al responsabile dell'azienda state contestate anche sanzioni amministrative per le carenze igieniche delle celle frigorifere in cui erano stivati gli alimenti.