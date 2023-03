Sequestrato un cantiere della tangenziale di Novara

E' stato sequestrato dalla guardia di finanza il cantiere del nuovo tratto della tangenziale di Novara insieme a un impianto di recupero rifiuti e a due società, una milanese e il raggruppamento temporaneo di Novara Scarl. Per i lavori alla tangenziale infatti sarebbero state utilizzate, secondo le indagini dei carabinieri forestali, 500mila tonnellate di terre e rifiuti che, contrariamente al dichiarato, non sarebbero stati sottoposti ad alcun reale trattamento. Semplicemente mescolati, sarebbero stati accompagnati in modo fraudolento dalla marchiatura CE. Sette le persone denunciate per traffico illecito di rifiuti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture.

Le indagini avviate a seguito degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F. di Milano e Lodi hanno permesso di individuare una serie di violazioni alla normativa ambientale. Presso l’impianto sequestrato, venivano effettuate operazioni illegali di trattamento dei rifiuti terrosi e da demolizione. Nello specifico, i rifiuti fuoriuscivano dal sito senza aver subito un trattamento adeguato e conforme alla legge. Ad aggravare gli illeciti concorre anche il fatto che l’accumulo assai ingente di rifiuti sarebbe stato realizzato all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano, area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale.

L’illecito profitto derivante dal traffico di rifiuti stoccati all’interno dell’impianto, sottoposto a sequestro, è stato quantificato in circa 3,8 milioni di euro.