Sequestro record di metanfetamine-shaboo. Due kg e 700 grammi

Quasi 2 kg di metanfetamine - shaboo e altri 100 grammi di hashish erano nascosti in un pacco proveniente dagli Stati Uniti. Un plico che ha fatto insospettire la sezione antidroga della squadra mobile. poichè all'interno conteneva strumenti musicali di scarso valore, ma per spedirlo era stata spesa una cifra molto ingente.

Da qui gli accertamenti degli agenti che hanno trovato all'interno degli strumenti la sostanza stupefacente.

Gli investigatori hanno così messo sotto osservazione il luogo indicato dalla bolla di accompagnamento del plico e hanno atteso che i destinatari si facessero vivi. Erano due cittadini di origine cinese, che dopo aver rititrato la merce sono entrati in uno stabile in Barriera di Milano. L'alloggio è stato perquisito e in casa la coppia aveva anche allestito un vero laboratorio, con dosi già pronte da distribuire.Alla fine gli agenti hanno sequestrato due kg e 700 grammi di metanfetamine, il sequestro più rilevante mai eseguito in Piemonte dalle forze dell'ordine, per un valore di un milione e mezzo di euro. I due sono stati arrestati.

Lo shaboo, è una droga sintetica creata in laboratori giapponesi alla fine del’800 e ha effetti devastanti sulla psiche e sulla persona dei consumatori. almeno otto/dieci volte maggiore della cocaina.