Sfuma il sogno della finale per Reale Mutua Basket Torino

Final Four Coppa Italia di Basket A2. S'infrange nel palazzetto di Busto Arsizio il sogno di approdare alla finale di Reale Mutua Torino. In semifinale i gialloblù sono stati sconfitti per 68 a 61 dalla Vanoli Cremona. Miglior marcatore tra i torinesi Niccolò De Vico, con 11 punti.

Reale Mutua parte bene, mettendo a segno quattro punti consecutivi e chiude il primo periodo avanti per 16 a 14. Molto combattuto il secondo quarto con continui cambi di fronte. Le squadre vanno negli spogliatoi sul vantaggio di 29 a 27 per Vanoli Cremona.

Il ritorno in campo è all'insegna dell'agonismo. Gara combattuta e squadre che vanno all'ultimo intervallo sul 43 pari. La partita riprende e si combatte punto a punto: ancora parità a quota 45. Poi, dopo l'allungo dei lombardi, la Reale Mutua torna in vantaggio per 55 a 53 a metà periodo. Minuti finali concitati, con le squadre che continuano a sorpassarsi, la Reale Mutua ci prova fino in fondo, ma a prevalere è Vanoli Cremona.