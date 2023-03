Sgarbi contro i Musei Reali: "Pagato un prezzo fuori dal mercato per un'opera modesta"

“Come si può ritenere ‘straordinaria’ l'acquisizione di un frammento, arbitrariamente definito ‘capolavoro’?”. A domandarselo è l'attuale sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che chiama in causa i Musei Reali di Torino e il Comitato tecnico scientifico del ministero della Cultura per la recente acquisizione del Concerto a due figure di Antiveduto Gramatica (1569-1626) che - accostata al Suonatore di tiorba dello stesso autore e già in possesso del museo - ricompone l’impianto figurativo del dipinto La Musica, databile entro il primo decennio del Seicento. L'operazione è avvenuta nel settembre 2022, prima dell'insediamento del nuovo governo.

“Non si comprende il trionfalismo dei responsabili dei Musei Reali di Torino - polemizza Sgarbi - per avere ricomposto, in modo peraltro discutibile, i due frammenti”. Il sottosegretario contesta soprattutto il prezzo pagato per la tela - definita “modesta” - 350mila euro. “Trattandosi di un frammento, sia pure collegato a un'opera presente nei Musei Reali di Torino - prosegue - il valore di mercato congruo di un dipinto italiano che si suppone proveniente dalla collezione di Torlonia, ed esportato in epoca indefinita, non può superare i 100mila euro”. “Non si capisce quindi - conclude il sottosegretario - la legittimazione, da parte del Comitato tecnico scientifico, di un prezzo fuori dal mercato italiano e acquistato sul mercato più costoso del mondo, dopo anni di mortificazione degli antiquari italiani con vincoli e notifiche di quadri che non si acquistano, d'interesse ben superiore".

Proprio il giorno prima della polemica, i Musei Reali avevano esposto i due dipinti, riuniti dopo quattro secoli, al primo piano della Galleria sabauda, dove resteranno fino al 5 marzo. Le due tele saranno poi nuovamente visibili al pubblico, dopo indagini diagnostiche, alla mostra “La Musica di Antiveduto Gramatica e la collezione Falletti di Barolo”, in programma dal 9 giugno al primo ottobre.