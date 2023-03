Le liste d'attesa si accorciano ma la strada è ancora lunga

Nel 2022 si accorciano i tempi di attesa per effettuare visite o esami clinici non urgenti rispetto al 2018. Anche se di poco: in media si aspetta un giorno in meno, 37 contro 38, considerando tutte le 42 prestazioni sanitarie monitorate anche dal ministero della Salute. In 25 casi, l'attesa è calata di sei giorni. Negli altri, invece, se se ne aspettano altrettanti in più. Si deve continuare a lavorare, insomma, per rispondere alla domanda di salute dei piemontesi.

"Dobbiamo recuperare gli anni del Covid ed è il motivo il motivo per cui abbiamo istituito una task force", commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Un gruppo di esperti è impegnato sul tema - da circa un anno - con 50 milioni di euro a disposizione. Nel 2022, il Piemonte ha eseguito 134mila interventi chirurgici non urgenti, 3mila in più del 2019. Superati i livelli pre-pandemia anche in visite ed esami effettuati: più 139mila. Insomma, Asl e ospedali producono di più.

“Sui ricoveri chirurgiuci c'è stato un lavoro di efficientamento delle sale operatorie, sulle risorse econimiche una distribuzione in modo anche organizzato affinchè le aziende stesse collaborassero, il privato accreditato e gestione di risorse economiche da parte di prestazioni aggiuntive”, spiega il coordinatore del piano, Pietro Presti.

Ripartiti anche gli esami per la prevenzione oncologica. La Regione mette, poi, a disposizione altri 25 milioni di euro: si punta a tagliare i tempi delle liste d'attesa delle viste programmabili entro 4 mesi e all'accesso facilitato in reumatologia e oculistica.

Intanto, in Pronto Soccorso, si registra il 25 per cento di pazienti in meno attesa di ricovero ma resta grave il problema del personale. Anche ad Asti sono in arrivo i medici a gettone.