Cielo grigio, ma avaro di pioggia, anche oggi sulle terre del Barolo. E' il clima incerto, in cui si attende una primavera decisiva. Serve la pioggia abbondante perché le vigne sono provate dalla siccità. Nessun allarmismo, ma i produttori si interrogano sul futuro, alla ricerca di contromisure per un clima che non offre più le certezze di un tempo.

Intervista a Matteo Ascheri - pres. consorzio barolo barbaresco