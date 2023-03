Siccità, in arrivo un commissario per l'emergenza

Un commissario contro la siccità, il cui compito è quello di semplificare e sbloccare gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza. E' stata decisa ieri sera dall'esecutivo l'istituzione di una cabina di regia tra ministri interessati e regioni colpite per definire un piano idrico straordinario nazionale.

Un Commissario contro la siccità

Il commissario avrà “poteri esecutivi” e metterà in pratica quanto deciso in Cabina di Regia. La priorità è evitare il razionamento dell'acqua. Verranno ascoltati i consorzi che controllano le dighe ed i gestori del sistema idrico integrato. Servirà anche lavorare sulle infrastrutture e sugli impianti. Nel question time di ieri il Ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida gli acquedotti nel nostro Paese hanno una dispersione media del 40 per cento, che sale al 50 per cento nelle regioni del Sud. Per questo serve “un piano di invasi e bacini, semplificando le norme per realizzarli, e conservare l'acqua per poi distribuirla quando serve".

Ipotesi più commissari per il ministro Fratin

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha spiegato che non c'è un nome sul tavolo aggiungendo ch ei commissari potrebbero essere più di uno. La questione "riguarda la nomina di tutti quei casi dove bisogna intervenire d'urgenza e dare i pieni poteri a qualcuno che possa superare una serie di passaggi burocratici che sono necessari".

L'allarme delle associazioni

Intanto le associazioni di categoria continuano a lanciare segnali d'allarme spiegando che il maltempo che ha colpito le regioni del nord ovest, tra cui il Piemonte , per quanto benefico, sia insufficiente a colmare gli invasi. Secondo Confagricoltura “i livelli attuali dei fiumi e dei laghi lasciano pochi dubbi sul ricorso a razionamenti nelle prossime settimane, perciò è indispensabile che la task-force di Palazzo Chigi ascolti i territori e le rappresentanze imprenditoriali attraverso cabine di regia da istituire a livello locale”.

I numeri

Coldiretti stima in 300.000 le aziende in grande sofferenza per il calo del 30 per cento delle precipitazioni. In Piemonte nel 2022 si è registrata una diminuzione della neve sulle Alpi del 60 per cento ed un calo nella portata dei fiumi che arriva al 15 per cento. Numeri che stanno portando le aziende a scelte drastiche sul fronte occupazionale. Massimo Gargano, Direttore Generale dell'Anbi, spiega: "l'ipotesi di cassa integrazione per gli operai irrigui, paventata da un Consorzio di bonifica piemontese, è la più plastica dimostrazione dei rischi, che la siccità comporta anche per l'indotto idrico".

La portata dei bacini naturali

Secondo le analisi di Anbi, tra i grandi bacini naturali, tutti sotto media, restano invariati i livelli del Verbano (38,5% di riempimento), calano quelli del lago di Como (18,2% di riempimento), mentre crescono leggermente quelli dell'Iseo (15,7% di riempimento) e del Benaco (37,1% di riempimento) che, nonostante l'ulteriore riduzione di 1 metro cubo al secondo nelle portate erogate, rimane vicino al minimo storico.

I dati del Piemonte

In Piemonte, aumenti di portata si registrano per i fiumi Pesio, Stura di Demonte e Tanaro, mentre calano Orco, Sesia e Stura di Lanzo; piogge praticamente assenti nella confinante Valle d'Aosta, dove però è cresciuto il manto nevoso, che raggiunge i 157 centimetri a Valtournenche sulla Grandes Murailles.

Il pericolo per la flora e la fauna

A causa dell'assenza di precipitazioni, inoltre, si sta alterando l'equilibrio della flora e della fauna in tutto l'arco alpino. Coldiretti sottolinea la moltiplicazione degli insetti chiller del bosco. A seguito della tempesta Vaia che ha lasciato in terra migliaia di tronchi si è diffuso il “Bostrico Tipografico”, coleottero che ama il clima arido e che mette in pericolo la vita degli alberi indeboliti dalla mancanza d'acqua. "Il bostrico- spiega la Coldiretti- si infila sotto la corteccia dove scava intricate gallerie che interrompono il flusso della linfa in particolare agli abeti rossi, ma anche al larice, l'abete bianco e il pino silvestre, uccidendoli nel giro di poche settimane. Da proteggere c'è tutto un ecosistema forestale, con un grande patrimonio di biodiversità e una strategica capacità di assorbire CO2 e mitigare i cambiamenti climatici, che integra attività umane tradizionali che vanno dalla raccolta dei tartufi e dei piccoli frutti alla ricerca dei funghi, dall'ecoturismo fino alla gestione del legname, azione fondamentale per la salute del bosco.

Ma la devastazione causata dall'insetto killer del legno ha anche l'effetto - precisa Coldiretti - di aumentare il deficit commerciale nel settore del legno, dove l'industria italiana è la prima in Europa ma importa dall'estero più dell'80% del legname necessario ad alimentare l'industria del mobile, della carta o del riscaldamento, per un importo di oltre 7 miliardi nel 2022 con oltre diecimila, fra boscaioli e aziende agricole forestali, che in Italia si dedicano

alla buona gestione degli alberi e alla prima lavorazione dei tronchi".