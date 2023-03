Siccità, l'Autorità di bacino del Po: "In Piemonte piogge diminuite dell'85%"

Siccità, l'Osservatorio permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo) conferma la gravità della situazione. Gli enti riuniti nell'osservatorio "hanno sostanzialmente ribadito la situazione idrologica di conclamato stress idrico già evidenziata un mese fa e peggiorata nelle ultime settimane alla luce della mancanza prolungata di precipitazioni in grado di colmare, anche solo parzialmente, il deficit ereditato dalla stagione del 2022". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'AdbPo. Il Lago Maggiore, in particolare, offre un panorama desolante, "con un riempimento del 41,5% e con l'ente regolatore che conferma la scarsità di risorsa nei bacini di valle come mai negli ultimi 16 anni". Le precipitazioni scarseggiano notevolmente e il caso del Piemonte è il più emblematico con il dato ufficiale dell'Arpa regionale "che conferma una anomalia delle piogge fino a -85%".

I Comuni riforniti dalle autobotti

Secondo i dati di Utilitalia, i Comuni piemontesi "con livello massimo di severità idrica con interventi provvisori e/o autobotti" sono: Armeno in provincia di Novara; Cannero Riviera, Piedimulera, Pieve Vergonte e San Bernardino Verbano nel Verbano-Cusio-Ossola; Pettinengo, Strona, Valdilana Soprana e Zumaglia in provincia di Biella; Demonte, Moiola, Roccabruna, Macra, Isasca, Venasca, Brossasco, Melle, Peveragno e Perlo in provincia di Cuneo. L'Associazione dei consorzi di bonifica (Anbi) ha avanzato l'immediata richiesta (condivisa dal segretario generale di AdBPo, Bratti) "di poter provvedere, quanto prima, ad accumulare parte della risorsa idrica oggi disponibile nelle reti di canalizzazioni dei consorzi, in anticipo sulla consueta stagionalità, per creare le migliori e più efficaci condizioni di beneficio per le falde e i pozzi ad uso agricolo, ma naturalmente anche per habitat e biodiversità".