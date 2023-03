Siccità, i risicoltori novaresi temono di perdere l'acqua

Il mondo della risicoltura novarese è in subbuglio. Il perdurare della siccità a poche settimane dalle nuove semine preoccupa i risicoltori che attendono il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, il consorzio irriguo che gestisce la rete dei canali del

novarese e della Lomellina, convocata questa mattina a Novara.

Secondo alcune fonti si dovrebbe discutere un nuovo regolamento per la gestione delle situazioni critiche, i cui contenuti non sono ancora noti. Le anticipazioni dei giorni scorsi hanno scatenato la protesta dei coltivatori novaresi che ieri mattina si sono presentati davanti alla sede del Consorzio. Si è trattato di circa 50 persone che hanno incontrato il presidente dell'Est Sesia Camillo Colli, il quale ha ascoltato le loro rimostranze.

La siccità perdurante con rischi anche per la stagione primaverile ha messo in allarme i coltivatori. Lo scorso anno ci sono state tensioni tra risicoltori novaresi e pavesi. I piemontesi temono che in una nuova situazione di scarsità d'acqua si decisa per un taglio della distribuzione nel novarese per aumentare quella della Lomellina. Una scelta che, accusano i piemontesi, rischia di penalizzarli pesantemente senza tuttavia aiutare i colleghi lombardi.