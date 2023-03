Marta Bassino ha chiuso all'11esimo posto lo slalom gigante di Are, in Svezia. Gara che ha visto il trionfo della campionesse americana Mikaela Shiffrin, che centra la sua 20esima vittoria in gigante, eguagliando il record di Ingemar Stenmark. Ottimo secondo posto di Federica Brignone. L'americana consolida il suo primato in classifica generale di Coppa del mondo, e anche nella graduatoria di slalom gigante, dove Marta Bassino è terza, dietro anche alla svizzera Lara Gut-Behrami.