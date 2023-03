Sogni d'Europa per Chieri, è il giorno della semifinale di Challenge Cup

Tutto pronto al Pala Gianni Asti di Torino. La partita è di quelle che contano, quelle che possono valere un'intera stagione. La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 ospita il VfB Suhl Thüringen. E’ il ritorno della semifinale di Challenge Cup: chi vince vola alla finalissima delle terza competizione europea, che si disputerà tra il 15 e il 22 marzo.

All'andata, le collinari di coach Bregoli hanno giocato una gara praticamente perfetta, tenendo a 17 punti le avversarie in ognuno dei tre set disputati. Protagoniste Grobelna e Cazaute, con 15 e 14 punti a testa, che hanno permesso alla squadra di partire in una posizione avvantaggiata nella sfida decisiva di questa sera, in programma alle ore 20: basteranno due set a Chieri per accedere all'appuntamento che assegna il trofeo.

L'altra finalista si deciderà nell'incontro tra le rumene del Lugoj e le serbe del Pazova, con queste ultime vincenti all'andata al tie-break.