"Sono pericolosi e potrebbero rifarlo" cosi i giudici sulla banda dei Murazzi

Con il loro comportamento hanno dimostrato che la vita di uno sconosciuto vale meno del loro divertimento". È quanto scrive, riferendosi ai cinque giovani arrestati dai carabinieri, il tribunale del riesame di Torino sul caso dello studente universitario gravemente ferito il 21 gennaio da una bici elettrica gettata dall'alto dei Murazzi, sul lungo Po.

Si tratta dell'ordinanza con cui i giudici hanno disposto la scarcerazione e i domiciliari con braccialetto elettronico per Sara Cherici, la ragazza appena maggiorenne , difesa dagli avvocati Enzo Pellegrin e Federico Milano, e confermato la custodia cautelare in carcere per un Victor Ulinici, suo coetaneo, assistito dall'avvocato Luigi Tartaglino.



L'inchiesta è aperta per tentato omicidio. Per i giudici, "il reato commesso è di enorme gravità e il fatto che sia stato

posto in essere senza un reale motivo (perché ubriachi, per passare la serata, per goliardia, per noia) rende l'azione ancora più allarmante".