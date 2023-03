Arrestato uno spacciatore in corso Giulio Cesare

La Polizia ha arrestato a Torino un quarantaquattrenne di origine maghrebina per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato “Dora-Vanchiglia” hanno notato l'uomo in corso Giulio Cesare, in quartiere Barriera di Milano, mentre cedeva un involucro contenente droga in cambio di denaro.

I poliziotti hannoi recuperato un quarto di panetto dall'acquirente e fermato il quarantaquattrenne, a cui era stato imposto il divieto di dimora nel capoluogo, che addosso aveva 500 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell'attività illecita.