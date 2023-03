Spacciavano droga davanti ai figli, fermato smercio di cocaina da 300mila euro

Quattro persone sono state arrestate , di cui una in flagranza che aveva con sé 28 “palline” di cocaina pronte alla vendita e 12mila euro contanti. Altre dieci persone sono state denunciate. Le indagini iniziate nel 2021 ha permesso di far emergere un'attività illecita che ruotava intorno a un 50enne di origine albanese. L'uomo aveva fatto dei principali snodi cittadini, a partire da corso Torino, la sede di quello che lui definiva “lavoro”. Documentata la cessione di almeno 1500 dosi di cocaina , per un totale di tre chili di sostanza stupefacente che, venduta a 100 euro al grammo, ha fruttato circa 280mila euro. Per non dare nell'occhio la droga veniva anche nascosta in scatole di medicinali , o in autovetture.

Furti per pagare

Oltre all'albanese, condotto in carcere, e all'arrestato in flagrante, sono finiti in manette anche due acquirenti (uno in carcere e uno ai domiciliari) che avevano comprato due etti di sostanza da rivendere per un valore di 20mila euro. Gli altri denunciati, quattro albanesi e tre italiani, sono accusati di presunto spaccio per quantitativi minori. Infine è stato altresì denunciato uno dei clienti per furto, in quanto gravemente indiziato di aver pagato la cocaina attraverso il furto di attrezzi edili per un valore di 10mila euro. Disposto anche il decreto di sequestro preventivo di un immobile e dei relativi terreni, acquistati attraverso i proventi illeciti dell’attività di spaccio. Trovati pure assegni per 11mila euro. L'operazione a poche settimane di distanza dagli arresti operati sempre ad Asti, nei confronti di alcuni nordafricani ed italiani, nella zona ricompresa tra la Stazione - Via Dogliotti – il Movicentro – e Corso Matteotti.