Special Olimpics 2023, il Tedoforo è arrivato al Sestriere

Entusiasmo e gioia genuina, al Sestriere, per l'arrivo del tedoforo e l'accensione del braciere degli Special Olimpics 2023 che da oggi sono in corso a Bardonecchia fino al 26 marzo, e dove vi partecipano atleti con disabilità intellettiva e non.

La fiaccola ha raggiunto piazza Fraiteve dopo avere percorso un tratto di piste da sci della Vialattea e le strade del Colle scortata dai Carabinbieri, dalla Polizia Municipale e dal Gruppo Alpini Ana Sestriere.

Il tedorofo ha acceso il tripode nel Comune più alto d'Italia, a 2035 metri di quota.

Erano presenti il Sindaco Gianni Poncet, il suo vice Francesco Rustichelli, l'Assessore Maurizio Cantele, Luisella Bourlot, Direttore generale Vialattea e Massimo Bonetti, presidente del Consorzio Turismo Sestiere.

Sestriere ha ospitato tre edizioni degli Special Olympics Mondiali del Piemonte e di Torino, negli anni 2011, 2012 e 2014, oltre alle Paralimpiadi.

Da oggi la staffetta passa a Bardonecchia.