Siglata l'intesa per il rinnovo del contratto Stellantis

Aumento mensile di 207 euro nel biennio di vigenza, pari a +11,3%, e una una tantum di 400 euro con flexible benefit di 200 euro, spendibili in welfare. È improntato alla difesa dei salari il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Stellantis, Cnh Industrial, Iveco e Ferrari. Avrà durata quadriennale per la parte normativa ma solo biennale per quella economica. In tutto 70mila i lavoratori coinvolti, di cui circa 20mila in Piemonte.

L'accordo è stato firmato questa mattina all'Unione Industriale Torino.

Secondo i calcoli sindacali, tra aumenti, una tantum e flexible benefit ciascun lavoratore nel biennio incasserà almeno 4.300 euro.

Per la parte normativa è stato rafforzato il sistema partecipativo, è stato affermato il principio del benessere del lavoratore in azienda ed è stata data maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto le aziende e i sindacati firmatari Fim-Cisl, Uilm, Fismic-Confsal, Ugl Metalmeccanici e Associazione quadri. Non ha firmato la Fiom-Cgil.

“Con il contesto nazionale e internazionale che stiamo vivendo, ricco di difficoltà e di sfide, abbiamo trovato insieme le soluzioni che potranno proteggere in modo adeguato gli interessi dei lavoratori e dell’azienda”, ha dichiarato Giuseppe Manca, responsabile risorse umane di Stellantis.

Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, sottolinea: “abbiamo saputo costruire nuove tutele in un contesto difficile". Questa intesa, aggiunge, “rappresenta un esempio anche per gli altri rinnovi contrattuali”.