Stupinigi, nasce struttura speciale per valorizzare la palazzina. Interventi per oltre 26 milioni

Nasce la struttura speciale per il distretto di Stupinigi. L'organismo è il braccio operativo della cabina di regia che comprende la Regione Piemonte, Città metropolitana, la Fondazione Ordine Mauriziano, l'Ente parco e i sindaci della zona. La struttura speciale, istituita all'interno della Regione a cui partecipano anche rappresentanti degli altri enti coinvolti nella cabina di regia, dovrà coordinare gli interventi per la valorizzazione della palazzina e del borgo da realizzare per il 2029, in occasione del 300 anniversario della reggia.



I protagonisti hanno convenuto di siglare, entro il mese di aprile, l'intesa per la nascita della struttura speciale. «Stupinigi è uno dei progetti culturali strategici della Regione, un gioiello che unisce patrimonio storico, ambientale e anche di cultura agricola visto che nel borgo sono attive una trentina di cascine. Per rilanciare e valorizzare questa struttura a servizio di turisti e visitatori abbiamo istituito un gruppo che lavorerà a tempo pieno per il rilancio di Stupinigi a cui gli altri enti possono aderire con il proprio personale in modo da renderlo davvero il braccio operativo della cabina di regia», spiega il presidente del Piemonte Alberto Cirio.



In campo ci sono interventi per oltre 26 milioni di euro, già finanziati. La Regione ha previsto finanziamenti per 20 milioni. Sono in programma interventi già finanziati sul Podere San Umberto, sull'ex locanda Castelvecchio, sul podere orto Dassano, sull'ex lavanderia e per miglioramenti ambientali e sulle cascine (per 15 milioni di euro); con le risorse rimanenti saranno finanziati interventi, da condividere con la cabina di regia, sui poderi San Giovanni, San Luigi e sul Fabbricato Ex Granai.

Altri 10 milioni sono messi a disposizione dalla Fondazione Ordine Mauriziano e circa 650 mila euro provengono da soggetti privati.