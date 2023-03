Subsonica e Africa Unite contro le perquisizioni al centro sociale Murazzi

Subsonica, Africa Unite, Beluebeaters, Linea 77. Sono alcuni degli storici gruppi musicali piemontesi che hanno preso carta e penna per scrivere una lettera aperta al sindaco di Torino Stefano Lo Russo in difesa del centro sociale Murazzi, dove la settimana scorsa la Polizia è intervenuta sequestrando materiale per i concerti e denunciando 14 persone. L'operazione ha fatto seguito ad un'altra analoga, con perquisizioni e sanzioni all'Askatasuna per una rassegna di incontri e per alcuni concerti. "Chiediamo al sindaco - scrivono i musicisti - di adoperarsi per evitare la soppressione di spazi di coinvolgimento sociale".

Lettera contro la destra

“In seguito ad alcune recenti azioni autoritarie, alle sempre più frequenti minacce di sgombero ma anche in relazione a posizioni ambigue espresse da esponenti delle forze politiche alla guida della Città - si legge nella lettera - musicisti e musiciste torinesi esprimono il proprio parere sulla prospettiva di una stagione repressiva di sgomberi degli spazi sociali occupati”. E ancora: “Sappiamo che in Italia molte scelte ‘identitarie’ della destra al Governo colpiranno le aree del dissenso, le fragilità, le voci culturali non allineate. Chiediamo al sindaco e alla Giunta di non cedere alla tentazione di allinearsi alla direzione generale di marcia, ma di rispettare la sensibilità di una città che ha mostrato, anche nella più recente occasione elettorale, di essere speciale e diversa”.

Una storia tra inchieste e abusivismo

ll centro sociale Murazzi, nelle arcate 25 e 27 sulla riva del fiume Po, fu occupato nel 1989 dal Collettivo spazi metropolitani, appartenente all'area dell'autonomia di estrema sinistra. Nel 1991 ottenne dal Comune il comodato d'uso per la durata di 3 anni, ma dopo la scadenza il contratto non venne mai rinnovato. Il centro sociale Askatasuna, venne occupato alcuni anni dopo, ed è collegato ai Murazzi, dove in estate vengono spostate molte delle attività musicali. Nel giugno 2013 l'autorità giudiziaria, con due decreti di perquisizione, aveva posto i sigilli al centro sociale dei Murazzi per abusi edilizi e per disturbo della quiete pubblica. Ma gli autonomi, alcuni giorni dopo, rimossero i sigilli e il CSA Murazzi tornò ad ospitare serate e concerti, sempre senza licenza, fino ad oggi.

Il legame con Askatasuna

Tra il maggio e settembre dello scorso anno sono stati 22 gli eventi ospitati nelle arcate occupate, sotto la gestione degli attivisti di Askatasuna. Tutti, secondo gli inquirenti, a pagamento. Un'attività commerciale, dunque, senza rilascio di scontrini fiscali e senza autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Mancherebbero inoltre le uscite di sicurezza e il CSA Murazzi sarebbe sprovvisto, come era stato rilevato anche all'Askatasuna, degli elementari requisiti per la sicurezza e l'incolumità degli utenti.