Tangenziale di Novara, i sindacati: "Timori per l'occupazione"

Il sequestro con conseguente blocco del cantiere dei lotti 0 e 1 della Tangenziale di Novara preoccupa sindacati e mondo produttivo del territorio. Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente a Confindstria per conoscere i dati relativi ai risvolti occupazionali del blocco del cantiere anche per capire come intervenire con gli ammortizzatori sociali.

I sindacati esprimono preoccupazione anche per gli aspetti sanitari. Si teme che i lavoratori possano essere stati a contatti con sostanze tossiche e dannose per la salute. Dalle associazioni ambientaliste è arrivato un allarme anche sulle possibili contaminazioni dei terreni circostanti, caratterizzati da coltivazioni agricole anche di pregio.

Nel frattempo i consiglieri i comunali di Pd, M5S e della lista civica Insieme per Novara hanno chiesto la convocazione di una commissione urgente sui temi occupazionali e ambientali, e con una preoccupazione che guarda al futuro "Siamo allarmati - dicono - per cio' che puo' succedere nell'appalto e nella esecuzione dei lavori per il nuovo ospedale e per la mole di investimenti che possono arrivare dai fondi del Pnrr, chiediamo con forza che tutte le istituzioni agiscano in sinergia per scongiurare ulteriori infiltrazioni mafiose".

La magistratura milanese ritiene che siano stati conferite circa 500.000 tonnellate di terre non trattate e mescolate a rifiuti, secondo quanto emerso dall'indagine nella quale risultano indagate sette persone fisiche e due società.