Tav, OK del Governo al terzo lotto del tunnel di base

Alta Velocità Torino-Lione. Via libera del Governo tramite il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) alla realizzazione e l'assegnazione delle relative risorse disponibili per il terzo lotto costruttivo del Tunnel di base. Il costo di competenza italiana è pari a 1 miliardo 274 milioni di euro.