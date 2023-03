Tenta di sfregiare la compagna dell'ex con un rasoio

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno arrestato una donna trentacinquenne di origine sudamericana,

con l'accusa di aver commesso atti persecutori nei confronti dell'ex compagno e della sua attuale fidanzata.

Un vero e proprio caso di stalking: nel corso degli ultimi mesi la donna ha ripetutamente molestato le sue vittime arrivando a pedinarli e aggredirli, tanto verbalmente quanto fisicamente, ogni volta che se ne presentava l'occasione.

In un caso la 35enne utilizzando un rasoio, ha tentato di sfregiare la rivale non riuscendoci perché il suo ex fidanzato ha fatto scudo, venendo colpito dalla lama a una guancia. La donna è stata portata al carcere di Vercelli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.