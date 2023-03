Terme di Acqui, il gestore risponde picche alla Regione. Cirio: "Valutiamo revoca concessione"

Ad Acqui, le terme, riapriranno solo dopo l'estate. Nonostante il pressing della Regione. L'imprenditore Alessandro Pater non si è presentato all'incontro di Palazzo Levi con Alberto Cirio e col sindaco di Acqui, Danilo Repetti per parlare del rinvio dell'apertura da maggio a settembre. L'imprenditore, nel 2016, ha rilevato proprio dalla Regione l'81% di quote della società con la Finsystems srl.

La lettera

Non solo: inviata una dura lettera in cui si parla di “presunte insoddisfazioni nelle logiche di gestione di una società privata”, sollevate "in ambito pubblico da quei soggetti che ne erano proprietari (la Regione - ex socio di controllo e il Comune - ora recedente)", fatto che “lascia quantomeno sorpresi (o almeno sfugge alla nostra logica). Saremo ben lieti di affrontare la tematica in ambito di garanzia, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti".

La replica di Cirio: “Obiettivo apertura 1° maggio”

Scontro aperto dunque tra Regione e gestore. All'incontro di Palazzo Levi, ad Acqui Terme, davanti a una folla di sindacalisti, albergatori, commercianti, politici e associazioni, si è parlato esplicitamente della possibilità di revoca della concessione da parte della Regione, così come delle convenzioni con la sanità pubblica. “Tuttavia, servono nervi saldi in questa fase. La nostra priorità, ora, deve essere quella di salvare la stagione e riaprire”, ha detto Cirio. “Seguiremo un doppio binario. Da un lato, avvieremo la procedura per arrivare alla revoca o alla decadenza delle concessioni, ma dall'altro andrà riaperta subito una trattativa con la proprietà delle terme, perché si possa arrivare al 1° maggio, e non certo a settembre, con gli stabilimenti in funzione. Convocheremo Pater già questa settimana e ci daremo tempo fino al 15 aprile per trovare una soluzione, scongiurando la chiusura. Siamo in un frangente nel quale serve non solo una prova di forza, ma pure di buon senso, perché non dimentichiamoci che la giustizia italiana ha tempi lenti”.

“Privato, sì, ma la concessione è pubblica”

La stoccata alla Finsystems, in ogni caso, Cirio non l'ha risparmiata: “Questo nostro interlocutore non ha troppo chiaro cosa significhi essere un imprenditore privato che gestisce una concessione pubblica, quando nella lettera in cui ha declinato l'invito a partecipare a questo incontro ha sottolineato ‘certe nostre insoddisfazioni’ verso l'azione di un privato, rinviando a un confronto con gli avvocati. Ma credeva forse che saremmo rimasti a guardare? Non permetteremo più che ci sia qualcuno che possa spegnere e accendere l'interruttore di una città a proprio piacimento, come sta succedendo ora”. Alternative? “Nulla ci vieta di pensare di tornare alla situazione precedente, quando la Regione era proprietaria di questa realtà. Non bisogna avere paura che la Corte dei conti ci faccia dei rilievi a questo proposito: le terme sono un asset strategico per la Regione e per il Comune e non escludo che un giorno si possa tornare a gestirle”.

Il sindaco: “Tempo fino al 15 aprile”

"Si valuterà la via migliore attraverso i legali, per vedere se ci siano possibilità di revoca della concessione. Allo stesso tempo, vogliamo concedere alla proprietà, purtroppo oggi assente, un'ulteriore possibilità di dialogo". Lo spiega il sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti. "Ci siamo dati tempo fino al 15 aprile per cercare di riuscire ad arrivare alla miglior composizione possibile della situazione", aggiunge Rapetti, che ringrazia “la grande disponibilità del presidente della Regione Alberto Cirio, che ha voluto dare un segno concreto anche con la propria presenza fisica. Abbiamo ascoltato sindacati, rappresentanti di categoria come gli albergatori e mi ha fatto piacere anche la presenza di diversi sindaci del territorio, a cominciare da Ovada, dimostrazione che il problema non è sentito solo ad Acqui”.

I sindacati: “11 dipendenti e 30 stagionali coinvolti”

"Ci ha fatto piacere vedere una nutrita partecipazione, dagli amministratori, alle associazioni, ai parlamentari. Sappiamo che nella lettera inviata al sindaco la proprietà, oggi assente, ha spiegato, avendo un'attività privata, di non comprendere l'interferenza del pubblico. Ha lasciato, sembrerebbe, però uno spiraglio di dialogo. Come sindacato, in ogni caso, prima delle questioni economiche della città per noi è necessario salvaguardare i lavoratori". Così Maura Settimo, segretario provinciale Uiltucs, dopo la riunione in Comune sulla nuova stagione termale. "I lavoratori fissi sono 10; gli stagionali 25-30, che che diventano sempre meno. La stagione 2022, seppur breve, è andata bene - rimarca la sindacalista - soprattutto grazie al loro sacrificio. Per il 2023, è importante ripartire a maggio, ma è necessario anche un piano B". Uiltucs ha chiesto al governatore Cirio di istituire un fondo straordinario per gli stagionali del comparto termale. "Ci ha assicurato che lo valuterà, perché la Regione è l'unica che può farlo. Personalmente, sarò soddisfatta solo quando vedrò rientrare anche gli 11 licenziati. Sono 2 anni che ci mettiamo anima e corpo in una trattativa iniziata il 4 febbraio 2022, quando l'azienda ha comunicato la chiusura del Grand hotel".