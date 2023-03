Tifosi Juve da tutto il mondo alle Ogr

Arriveranno da tutta l'Italia ma anche dal resto d'Europa, perché il club bianconero può vantare milioni di tifosi in tutto il mondo, non solo nel nostro Paese. 330 club si ritroveranno così per un raduno di supporters al polo espositivo delle Ogr (le ex Officine Grandi Riparazioni): previsto anche un intervento del presidente della società Gianluca Ferrero.

Dopo la mattinata trascorsa insieme e il pranzo, i partecipanti si trasferiranno allo Stadium dove in serata è in programma la sfida di campionato contro il Verona. In attacco, a dare man forte a Vlahovic, dovrebbe rivedersi Angel Di Maria, in posizione di fantasista. In mediana, accanto alle presenze insostituibili di Fagioli e Locatelli potrebbe trovare di nuovo spazio la linea verde con Barrenechea a cui dovrebbe essere offerta una nuova vetrina, complice la squalifica di Rabiot.