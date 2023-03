Torino è una delle “Tree Cities of the world” 2023

“E’ un onore essere qui oggi in rappresentanza non solo di Torino ma anche di tutte le città che partecipano al programma". Con queste parole il Sindaco Stefano Lo Russo ha ricevuto a Roma dal vicedirettore della FAO Maria Helena Semedo il premio per la città come “Tree city of the World” 2023. "Ricevere questo premio è un grande riconoscimento ma anche una grande responsabilità - ha detto -. Le nostre azioni, in qualità di amministratori, sono da considerarsi fondamentali: diamo una direzione, un contributo attivo e concreto a quella transizione ecologica che è più che mai necessaria. Le città hanno la grandissima opportunità di programmare e progettare il proprio futuro attraverso azioni concrete e progettualità ambientali puntuali. Per essere funzionale alla crescita e allo sviluppo di un territorio la sostenibilità non può prescindere da nessuno di questi fattori: ambientale, sociale ed economico”.