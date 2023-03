Torino ai quarti di finale del torneo di Viareggio

Doppietta di Corona, e poi Gallea, Rettore e Ceica. Poker di marcatori per i cinque gol che hanno portato il Torino under 18 ai quarti finale del 29 marzo nel Torneo di Viareggio. I ragazzi allenati da Antonino Asta hanno battuto i coetanei del Monterosi Tuscia 5 a 0. A sbloccare la partita al 35' del primo tempo Corona, poi a segno con gli altri tre compagni, anche nella ripresa. L'avversario ai quarti è la Rappresentativa Serie D tornata tra le migliori otto del Torneo dopo 11 anni e reduce dalla vittoria in rimonta 2-1 contro il Benevento.