Torino capofila dei comuni per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali

Un manifesto arcobaleno con tutti i dettagli della mobilitazione del prossimo 12 maggio. L'ha pubblicato sui social, all'indomani di una videoconferenza sul tema, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ponendosi così alla testa delle “città per diritti”, i comuni che chiedono al Parlamento di legiferare sul tema del riconoscimento anagrafico delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali. Con lui i colleghi sindaci di Roma Roberto Gualtieri, Milano Beppe Sala, Napoli Gaetano Manfredi, Bologna Matteo Lepore, Firenze Dario Nardella e Bari Antonio Decaro.

Il messaggio

"Abbiamo condiviso un documento in cui chiediamo al Parlamento italiano di legiferare e di dare certezza al riconoscimento anagrafico delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali - scrive Lo Russo- e di introdurre il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali.

Proviamo così, con questa proposta, a superare la questione della gestazione".