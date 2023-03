Torino città degli alberi, il capoluogo riceve un riconoscimento dalla Fao

Torino città degli alberi. Il capoluogo piemontese è stato premiato oggi a Roma dalla Fao come una delle Tree Cities of the world 2023, riconoscimento che l'organizzazione delle Nazioni unite conferisce ai centri urbani che mettono in campo ogni sforzo possibile per assicurare la cura e la valorizzazione del loro polmone verde. Alla cerimonia il sindaco, Stefano Lo Russo, presente anche in rappresentanza dei primi cittadini delle città coinvolte a livello internazionale, ha definito il riconoscimento "un grande onore ma anche una grande responsabilità. Le nostre azioni, in qualità di amministratori - ha detto -, sono da considerarsi fondamentali, diamo una direzione, un contributo attivo e concreto a quella transizione ecologica che è più che mai necessaria. Per essere funzionale alla crescita e allo sviluppo di un territorio la sostenibilità non può prescindere da nessuno di questi fattori: ambientale, sociale ed economico". Cinque gli standard da rispettare per essere riconosciute come Tree Cities: l'esistenza in città di una struttura dedicata alla gestione degli alberi, la presenza di regole specifiche, un censimento degli alberi, risorse dedicate a bilancio e l'organizzazione di eventi sul tema. Standard che Torino soddisfa "grazie alla tutela del verde urbano, ma anche ad azioni programmatiche di più ampio respiro".