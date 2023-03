Torna Torino Comics, dal 14 al 16 aprile a Lingotto Fiere

Dal 14 al 16 aprile torna Torino Comics a Lingotto Fiere di Torino, per la sua XXVII edizione. L'evento, organizzato da Just for fun in joint venture con Gl events Italia, richiama ogni anno da tutta Italia decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, videogames e gli immancabili cosplayer. “Be your superhero”, il manifesto della XXVII edizione, è disegnato da Gabriele Dell'Otto, fumettista e illustratore romano celebre in tutto il mondo, ospite d'onore della manifestazione. Dell'Otto collabora dal 1998 con l'universo Marvel, per la divisione europea e dal 2022 per Marvel Usa.

Le aree tematiche

Negli ultimi 5 anni è stato impegnato nella realizzazione delle 102 illustrazioni delle tre cantiche della Divina commedia (Mondadori). Sono sette le aree tematiche: comics, con i protagonisti del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, incontri e conferenze; cosplay, con competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici; games, e-sport e videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo e la presenza dei maggiori editori italiani del settore. Musica&live: intrattenimento, esibizioni e concerti degli artisti più amati dal pubblico; movie, una sala che accoglie una rassegna di cinema d'animazione, in collaborazione con Sardinia Film festival; doppiaggio incontri ed eventi con le voci più celebri di film, serie TV e cartoni animati. Content creator: youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico. Tra le novità i laboratori per le scuole e una rassegna di cinema d'animazione con il Sardinia Film festival.