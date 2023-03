Secondo fonti del Viminale la partita di Serie A tra Torino e Napoli in programma domenica all'Olimpico a partire dalle 15 è “particolarmente attenzionata dalle forze di sicurezza”. I supporters azzurri si sposteranno per la prima volta in trasferta dopo il divieto di due mesi imposto dal Ministero dell'Interno in risposta agli scontri con gli ultrà romanisti avvenuti in autostrada l'8 gennaio. Il divieto ha colpito entrambe le tifoserie.