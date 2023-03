Torino si candida per l'autorità Ue antiriciclaggio

Il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno trasmesso formalmente al governo italiano la candidatura di Torino come sede

dell'Autorità europea antiriciclaggio. "Abbiamo lavorato in maniera congiunta con la Regione Piemonte alla predisposizione di questo dossier, seguito

direttamente da me con il supporto del dottor Perduca, presidente del Comitato della candidatura, e il dottor Caselli, come senior advisor", afferma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in conferenza stampa.

"Confidiamo che il governo prenda in considerazione la nostra candidatura e faccia diventare Torino la candidatura italiana per l'Europa. Sarebbe una conquista molto importante, si tratta di una delle autorità più importanti in termini strategici e significherebbe circa 600 funzionari europei che arriverebbero in pianta stabile a Torino e porrebbe la città al centro di una ulteriore dinamica europea", aggiunge Lo Russo. "È importante lavorare insieme per promuovere la città e il territorio piemontese. Torino è la sede ideale per ospitare l'Authority e quanti ci lavoreranno non solo per le caratteristiche e la qualità della città, ma anche per tutto ciò che ha intorno", continua il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "La candidatura ha il significato di una città viva e di una regione viva e attrattiva - evidenzia Cirio -. La candidatura rappresenta una vocazione che il territorio ha", considerando anche la presenza di un colosso bancario come Intesa Sanpaolo, "a testimonianza della cultura di legalità che c'è qui".