Torna festa degli agrumi più a nord d'Italia a Cannero Riviera

Dall'11 al 19 marzo torna la Festa degli agrumi di Cannero Riviera, nel Verbano-Cusio-Ossola, il comune più settentrionale d'Italia dove gli agrumi crescono in piena terra. Obiettivo della manifestazione, giunta alla 16/a edizione, è fare conoscere e valorizzare il canarone, l'agrume locale, ibrido tra un limone e un cedro, che fa parte anche dell'Arca del Gusto di Slow Food, e le altre varietà di limone cedrato tipiche del paese affacciato sul lago Maggiore.

Nei due fine settimana saranno aperti al pubblico alcuni giardini privati nei quali crescono gli agrumi e verranno organizzate visite guidate. In programma anche incontri culturali, appuntamenti musicali e momenti pensati per i bambini. Presso la sala Pietro Carmine in zona Lido, infine, "Agrumi in mostra": all'interno del percorso espositivo presenti anche alcune acqueforti di Mauro Maulini, artista nato sulle sponde del lago d'Orta, dedicate ai limoni e ai limoni cedrati. Per l'occasione, l'11, il 12, il 18 e il 19 marzo sono state istituite sei corse straordinarie dei traghetti per collegare Luino (sulla sponda lombarda del lago Maggiore) e Cannobio a Cannero Riviera.