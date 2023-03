Tornano le uova di Pasqua dell'Ail a favore della ricerca contro i tumori del sangue

Tornano in vendita in vista della Pasqua le uova dell'Ail il 24 , 25 e 26 marzo. In 4300 diverse piazze italiane, si potrà sostenere la ricerca contro i tumori del sangue promossa dall'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi.

I risultati della ricerca

I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia con Car-T, e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini spiega l'associazione. È necessario però proseguire su questa strada ed investire sempre più risorse nella ricerca per rendere queste malattie sempre più guaribili. L'Ail è impegnata da oltre 50 anni nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie e migliorare la cura e l'assistenza dei pazienti e dei loro familiari.