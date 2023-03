Tortona capitale del fumetto con gli Addams

Seconda e conclusiva giornata per il festival T.ink a Tortona, una esposizione delle opere di oltre 80 artisti nazionali e nuovi talenti emergenti. Dal disegno tradizionale a matita a quello digitale, dalla colorazione ad acquerello all'inchiostratura con china: sono alcune delle tecniche da scoprire e imparare. Previsti laboratori che spaziano dal percorso per dare vita a una storia, alla realizzazione di opere utilizzando caffè e bastoncini per mescolare lo zucchero. Un totale di 15 appuntamenti, cui si aggiungono la creazione di un murale vicino al Museo e la mostra collettiva Mercoledì 85, tributo a Charles Addams, illustratore e disegnatore noto per le vignette pubblicate per la prima volta sul Newyorker 85 anni fa. La famiglia Addams è forse diventata più famosa del suo creatore e, anche per questo, è stato scelto di riscoprire l'artista prima ancora dei personaggi. Organizzato da AcmEventi, il festival ha il patrocinio di Comune, Provincia e Regione.