Traffico di denaro, nel 2022 scoperti 4 milioni tra Vco e Svizzera

Quasi quattro milioni di euro. È la somma intercettata al confine tra la provincia piemontese del Verbano-Cusio-Osola e la Svizzera nel corso del 2022, nell’ambito dell’attività di contrasto al trasferimento illegale di denaro contante. Lo fanno sapere la Guardia di finanza di Verbania e l'Agenzia delle dogane, aggiungendo che le somme recuperate superano di oltre il 20% quelle trovate nel 2021.

Nel corso del 2022 sono stati effettuati circa mille controlli e riscontrate 132 violazioni. Più che triplicato il numero di persone sanzionate. Secondo la legge in vigore il viaggiatore deve compilare una dichiarazione doganale per ogni trasferimento da e per l’Italia di denaro contante, assegni e altri valori mobiliari di importo pari e superiore a 10mila euro.