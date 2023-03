La Reale Mutua Torino è stata sconfitta 92-79 ad Agrigento. Per i gialloblù un'altra battuta d'arresto dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia. A due giornate dal termine della regular season diventa più difficile riuscire a piazzarsi al terzo posto per la squadra di Ciani, che incassa un'altra brutta notizia: dopo l'infortunio alla caviglia sinistra durante la partita di Coppa Italia il capitano Niccolò De Vico dovrà stare fermo almeno un mese.