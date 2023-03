"Troppa neve artificiale, con la siccità il turismo invernale va ripensato"

E' un sos neve quello che si alza oggi da Torino. A lanciarlo Legambiente che ha presentato, nella sede della Città metropolitana, il suo rapporto intitolato Nevediversa2023. Un report che quest'anno si concentra sui bacini idrici artificiali.

Sono 142 i bacini idrici studiati, per una superficie totale di oltre 1 milione di metri quadrati che vengono utilizzati per per assicurare turismo e sport invernali, anche nell'era della crisi climatica. In Italia il 90 per cento delle piste è dotato di impianti per l'innevamento artificiale, in Austria si fermano al 70 per cento e in Francia a poco meno del 40. In Italia il 90% delle piste è dotato di impianti di innevamento artificiale, nella vicina Francia si fermano al 40 per cento.

Il consumo annuo di acqua già ora potrebbe raggiungere oltre 96 milioni di metri cubi che corrispondono al consumo idrico annuo di una città da un milione di abitanti, poco più grande di Torino. Senza contare che il costo della produzione di neve artificiale sta anche lievitando, passando dai 2 euro circa a metro cubo di un inverno fa, ai 3-7 euro al metro cubo attuali.

servizio di Davide Lessi, montaggio di Alessandro Mancuso

interviste a: Stefano Ciafani, presidente di Legambiente; Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Legambiente; Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana