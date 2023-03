Turismo, "mancano 4mila addetti per la primavera. Imprese a rischio"

Il turismo corre, ma anche a Torino e in Piemonte continua la carenza di addetti: secondo la stima di Confesercenti Piemonte per la Pasqua e i mesi primaverili dei ponti – periodi di picco della domanda – nella nostra Regione mancheranno oltre 4mila lavoratori nelle imprese turistiche. “Una situazione paradossale – dice il presidente Giancarlo Banchieri - le prospettive del settore sono buone, ma le nostre imprese non riescono a trovare tutti i collaboratori necessari. L’insufficienza di personale sembra ormai strutturale e, specialmente dopo la pandemia, ha assunto contorni sempre più allarmanti. Il problema è duplice: le imprese che abbiamo interpellato per la nostra indagine faticano sia a trovare dipendenti, sia a trovare persone con adeguata preparazione”.

Secondo i sindacati il problema del reperimento di personale può essere risolto migliorando le condizioni lavorative: sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro, un cameriere guadagna 1.300 euro mensili, un lavapiatti 1.100, un addetto alle pulizie 1.150, un cuoco 1.500, un receptionist 1.300. Ma ci sono imprese che propongono ai lavoratori contratti o accordi non regolari. Inoltre i turni di lavoro possono essere pesanti, essendo il settore strutturalmente legato alla stagionalità, con picchi di lavoro in pochi periodi dell'anno.

Secondo il sondaggio di Confesercenti Piemonte, segnala difficoltà di reperimento delle figure professionali il 34% delle imprese interpellate; la percentuale di chi lamenta difficoltà sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo.

I profili necessari sono per il 2,6% di professioni con elevata specializzazione, l’81,5% professioni qualificate, l’1,3% di addetti specializzati e il 14,6% di professioni non qualificate. Sono proprio queste ultime figure quelle di più difficile reperimento, le stesse che garantiscono il normale funzionamento di un ristorante o di un albergo. In particolare, c’è bisogno di camerieri, lavapiatti e addetti alle pulizie, ma mancano anche cuochi e receptionist.

Per le imprese che non riusciranno a reperire tutti gli addetti necessari è possibile stimare una perdita media di fatturato del -5,3% nella prossima primavera.

“Si è inceppato – sottolinea Banchieri – il meccanismo dell’incontro fra domanda e offerta, che non può essere lasciato al passaparola o alle iniziative private. È necessaria una politica del lavoro che punti a rafforzare la formazione professionale legata a specifiche figure di addetto al turismo; si può pensare anche all’offerta rivolta ai pensionati e ai ragazzi in età scolare prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzioni di imposta. E anche il Reddito di cittadinanza e le politiche di immigrazione dovrebbero essere gestiti in modo da favorire le opportunità di impiego nel turismo. Nei prossimi giorni presenteremo le nostre proposte a livello nazionale: ma bisogna fare presto perché il rischio è quello di non poter cogliere pienamente la tendenza positiva del settore: eppure le nostre imprese, messe in ginocchio da due anni di Covid, ne hanno l’assoluta necessità”.