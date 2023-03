Come la telemedicina cambia le cure e il lavoro dei medici

Conoscere meglio la telemedicina e aiutare gli altri. E' il duplice obiettivo del convegno sul tema ‘Telemedicina. Tra formazione inclusiva e impegno sociale’ in programma il 25 marzo. La partecipazione in presenza è riservata agli addetti ai lavori ma la diretta streaming sarà accessibile a tutti.

Gli organizzatori sono alcuni ex allievi della facoltà di Medicina dell'Università di Torino che hanno formato l'associazione Turin for others (qui il sito).

La telemedicina è l’insieme delle tecnologie e dei metodi impiegati per effettuare diagnosi e cure a distanza. È importante sottolineare come l’obiettivo della telemedicina non sia sostituire la medicina tradizionale, bensì affiancarla e supportarla. Ma il ricorso a questo strumento è indubbiamente aumentato durante l'emergenza pandemica, per cui il convegno sarà l'occasione per condividere le esperienze di Telemedicina maturate nei diversi ambiti specialistici, realizzando un’ampia panoramica, multidisciplinare e internazionale.

Contestualmente sarà portata avanti la raccolta fondi per quattro realtà benefiche: La Favola di Marco, che porta avanti progetti di inclusione scolastica per bambini e ragazzi disabili; l'associazione Alzheimer San Carlo, che sostiene i caregiver di persone colpite da questa malattia degenerativa; il progetto di ampliamento delle sale operatorie del North Kinangop Catholic Hospital, nosocomio a circa 130 km a nord di Nairobi, in Kenya; e borse di studio per studenti indigenti iscritti al liceo salesiano Valsalice di Torino.