Un piano quinquennale per l'agricoltura piemontese

Questa mattina il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa, l'assessore alla montagna, Fabio Carosso, e Paolo Balocco per l’Autorità di gestione dello sviluppo rurale della Regione presentano il piano di sviluppo rurale 2023-2027 e i primi bandi regionali in uscita per l'anno 2023.

La politica di sviluppo rurale dell'Unione europea è il cosiddetto "secondo pilastro" della Politica Agricola Comune (PAC), che nel ciclo di programmazione 2023-2027 mira a realizzare 9 obiettivi: garantire un reddito equo agli agricoltori, aumentare la competitività, riequilibrare il potere nella catena alimentare, agire contro i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente, preservare paesaggi e biodiversità, sostenere il cambiamento generazionale, mantenere aree rurali dinamiche, proteggere la qualità alimentare e sanitaria. Un decimo obiettivo trasversale è dedicato alla costruzione di sistemi di conoscenza e innovazione tra mondo della ricerca, attori privati e attori pubblici. (dal sito web della Regione Piemonte)