Nasce un podcast sulle storie di Casa Savoia

Le vicende di principi e regnanti della famiglia Savoia adesso si possono anche ascoltare. Nasce, infatti, il podcast “L’impossibile e l’improbabile. Cinque storie di Casa Savoia”, curato dall’Archivio di Stato di Torino. Sarà disponibile in streaming sul sito dell’Archivio e su Spotify da sabato 1 aprile.

Come dice il suo nome, gli episodi sono cinque. Si intitolano “L’antenato tedesco”, “Un regno in Oriente”, “Una sposa inglese”, “L’anello del potere” e “Il ritratto impossibile” e fanno scoprire all'ascoltatore il leggendario capostipite della dinastia Beroldo in viaggio fino a Cipro, all’incontro con la corte inglese per combinare un matrimonio, sulle tracce dell’anello di San Maurizio e alla scoperta di un ritratto pieno di fantasmi.

L'audioracconto - realizzato dallo storico Andrea Merlotti, che è anche voce narrante, e musicato da Marco Robino di Architorti - si fonda sul testimonianze ricavate da documenti e oggetti custoditi in archivio, ma la storia si mescola alla leggenda. Ci sono fatti realmente accaduti e pure vicende fantasiose, perché - sottolineano gli esperti - non è detto che una narrazione sia vera solo perché è presente nei depositi.