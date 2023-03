Un quarto del raccolto agricolo in provincia di Cuneo grazie a stranieri

Nella Granda un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con migliaia di lavoratori regolari impegnati nei campi e nelle stalle che forniscono più del 30% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Cuneo su dati IDOS in riferimento al click day che scatta il 27 marzo 2023 per l’arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dal Decreto Flussi con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Particolarmente importanti per la raccolta della frutta saluzzese i lavoratori extracomunitari arrivano da Albania, Macedonia, Marocco, India e Senegal, oltre ad una quota consistente di lavoratori comunitari provenienti dalla Romania.

Il nuovo DPCM di programmazione transitoria dei Flussi – spiega Coldiretti Cuneo – stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell’anno precedente ma le quote per lavoro stagionale, attese principalmente nelle campagne, ammontano a 44.000 unità (contro le 42.000 dello scorso anno).

Importante novità di questo Decreto è la riconferma – continua la Coldiretti – del rilascio di quote stagionali di ingresso riservate alle Associazioni di categoria per i propri associati nella misura di 22.000 unità (erano 14.000 l’anno prima).

Sulle 22 mila posizioni a livello nazionale circa 1300 andranno in provincia di Cuneo. Secondo Enrico Allasia di Confagricoltura Piemonte, la nostra regione è stata penalizzata rispetto al sud dalla redistribuzione dei flussi.

Sono oltre 40 mila le aziende agricole piemontesi, un numero in calo negli ultimi anni, anche se sono aumentati gli occupati, ora più di 80 mila. E' proprio l'ortofrutta, che necessita di più manodopera, alla base dell'aumento di occupati.