Un uomo è stato arrestato per aver picchiato la compagna. Ultimo di molti episodi

Una lunga storia di botte, umiliazioni e maltrattamenti. Poi il coraggio di chiedere aiuto, e l'intervento dei carabinieri che la mettono in salvo. E' accaduto a Bannio Anzino, piccolo comune in Valle Anzasca, nel Verbano Cusio Ossola. I militari hanno arrestato in flagranza di reato, un uomo di 54 anni, residente in zona, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

A chiedere l'intervento al 112 una donna che aveva riferito di essere stata picchiata dal convivente, gia' noto alle forze dell'ordine per una lunga lista di precedenti. All'arrivo della pattuglia, l'uomo era sul pianerottolo dell'abitazione in preda all'ira, e davanti ai militari ha prima iniziato a denudarsi, poi a insultarli e infine ad aggredirli fisicamente.

A quel punto e' stato immobilizzato e arrestato. Poi i carabinieri hanno potuto prestare i primi soccorsi alla vittima, e raccogliere la sua denuncia di una serie di episodi di violenza che si sono succeduti nell'ultimo periodo