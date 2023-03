Una Mole di Colombe e Dolci Portici, la Pasqua a Torino

Per la Pasqua 2023 torna a Torino Dolci Portici, l'evento di cioccolateria, pasticceria, gelateria e galuparìe sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino, con il patrocinio del Comune di Torino, e organizzato dalla Fondazione Contrada Torino Onlus.

Per tre giorni, dal 24 al 26 marzo, in via Roma (tra piazza Castello e piazza San Carlo) saranno ospitati trenta tra gioccolatieri, pasticceri e gelatieri.

Mentre a Palazzo Birago (sede aulica della Camera di Commercio) ci saranno incontri e degustazioni.

All'evento aderiscono la CNA Torino, la Confartigianato Torino, la Casartigiani, l'Ascom Torino, la Confesercenti di Torino e provincia, con la collaborazione di Associazione Portici e Gallerie di Torino e Associazione Caffé storici e Salotti Sabaudi.

Un altro evento è Una Mole di Colombe,: 25 i Maestri pasticceri italiani dal 25 al 26 marzo, a Torino, prepareranno la colomba, il dolce pasquale per eccellenza, in occasione della quinta edizione che si svolgerà in un noto albergo del centro.

Quest'anno la Confederazione Pasticceri Italiani, Conpait, stima una crescita dei consumi.

Il 43 per cento della scelta cadrà sulla Colomba tradizionale mentre il restante sarà tentato dalle versioni più creative, farcite o ricoperte

Sempre il Copait, per voce del suo presidente Angelo Musolino, dice nel 2022 era stato registrato un aumento del 53 per cento del budget degli italiani per l'acquisto del dolce di Pasqua.

L'evento di Torino vedrà all'opera di migliori pasticceri italiani, 25 in tutto che faranno conoscere al pubblico torinese il meglio dell'alta pasticceria.

Ci sarà la possibilità di fare delle degustazioni, accompagnate da vini rigorosamente piemontesi.

La kermesse avrà un coté benefico, perché il raccolto dei consumi al Bar solidale, con la presenza di 1 Caffé Onlus, sarà devoluto a 52 realtà no profit.