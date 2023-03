Valanga in quota, per fortuna ci sono i cani da soccorso

Grande successo a Bardonecchia e a Nevache (Francia) per il 4° corso di addestramento per cani da valanga e battitori.

Oggi ultimo giorno per simulare situazioni critiche in quota, caratterizzate da condizioni meteo avverse. Il corso è rivolto a quelle persone che spesso, trovandosi in montagna, a seguito di imprevisti o situazioni di emergenza, sono costrette a rischiare la propria vita nel tentativo di salvarne altre.

Cani, conduttori e battitori si sono confrontati per tre giorni con la simulazione di una slavina con distacco e travolgimento di edificio sulle pendici dello Jafferau, e le conseguenti operazioni di salvataggio, anche in orario notturno.

Il metodo usato: la tradizionale geolocalizzazione mediante triangolazione con radio geolocalizzante e Gps.

Al corso partecipano 10 unità cinofile della Protezione Civile, Polizia di Strato di Ivrea e il Centro Cinofilo Le Fiamme di Centallo.