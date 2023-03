Valanga in Valle Maira, colpita guida alpina: è grave

Slavina in Valle Maira, in provincia di Cuneo, da Bric Oliveto verso Marmora. Sono gravi le condizioni di una guida alpina di 50 anni travolta da una slavina oggi pomeriggio in alta valle Maira, nel Cuneese. E' stato portato all'ospedale di Cuneo in codice rosso. L'incidente è accaduto lungo le pendici del Bric Oliveto nel comune di Marmora. Sono intervenuti l'elicottero del Servizio elisoccorso 118 da Torino e il Soccorso alpino.

La dinamica

Lo scialpinista era in una comitiva di 5 persone. Mentre due suoi compagni scendevano a valle per dare l'allarme, gli altri due lo hanno individuato e hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare. Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di elisoccorso con l'unità cinofila da valanga a bordo. L'intera equipe è stata sbarcata al verricello e ha preso in carico il paziente proseguendo le manovre di rianimazione anche con uno specifico apparecchio automatico per il massaggio cardiaco. Nel frattempo l'eliambulanza ha prelevato due tecnici di valle del Soccorso alpino e li ha portati sul luogo dell'incidente per ulteriore supporto. In seguito il paziente è stato imbarcato sull'elicottero con il medico e l'infermiere e condotto in ospedale con un codice rosso. Al momento, i 3 tecnici e l'unità cinofila da valanga del Soccorso alpino, insieme ai compagni del travolto, sono ancora sulla montagna in attesa che l'eliambulanza riesca a recuperarli, nonostante il forte vento che sta rendendo complicate le operazioni.

Altra valanga in Valle Po

Si tratta del secondo incidente in poche ore in provincia di Cuneo. Nella tarda mattinata un escursionista era rimasto travolto da una slavina in Valle Po, lungo le pendici del monte Garitta Nuova, sopra Pian Munè di Paesana, a circa 2000 metri di altitudine. Era con due compagni di escursione, che sono stati i primi a prestargli soccorso, liberandolo dalla neve che lo aveva trascinato a valle per circa un centinaio di metri. L'uomo è stato tratto in salvo in buone condizioni.