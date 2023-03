Vandali a Collisioni, scritte nell'Arena che sarà aperta il 7 aprile

Amaro risveglio ad Alba, nel Parco Tanaro, che è oggetto di un importante progetto di riqualificazione, dove sorgerà l'Arena di Collisioni, gestito dagli organizzatori del famoso festival; sarà un luogo dedicato agli eventi culturali e musicali per giovani.

Un gruppo di ragazzi non identificati ha vandalizzato con scritte la zona dove si stanno ultimando i lavori. Hanno superato la recinzione e hanno lasciato scritte anonime contro “il capitalismo”.

Dura la condanna dell'assessore alla sicurezza Lorenzo Barbero che ha 22 anni e che non comprende il gesto di questi ragazzi: “Perché deturpare un'area che sarà per tutti, pubblica?”, si domanda.

Sul profilo Facebook del Festival Collisioni compare la foto delle scritte vandaliche e questo testo: “Stanotte hanno vandalizzato il parco. Francesco il nostro volontario che dorme qui è subito sceso dal camper tra scritte e bottiglie di birra vuota, ma era già troppo tardi. Non sarà certo questo a fermarci. Domani arriveranno le telecamere e puliremo tutto pagando i danni di questo scempio. Per farvi trovare tutto a posto il 7 aprile quando verrete a trovarci. Non ci fermeremo nel nostro intento di trasformare questo posto abbandonato in un giardino dove pianteremo alberi perché chiunque possa venire a passeggiarci in serenità”

L'inaugurazione dell'Arena Collisioni è prevista il 7 aprile, con la prima serata dedicata alla musica per i giovani.

Non saranno questi vandali, dicono da Collisioni e dal Comune, a fermarci.