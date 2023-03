Vendeva l'anello del papa e altri cimeli sul web, torinese denunciato

L’anello indossato da Papa Francesco e la papalina del Santo Padre. Ma anche i biglietti da visita firmati dalla Regina Elisabetta, i vinili autografati dai Beatles e da Freddie Mercury, i calzoncini indossati da Sylvester Stallone in Rocky e magliette dei campioni del calcio.

Sono solo alcuni dei cimeli, falsi ma con tanto di certificazione, commercializzati da un torinese denunciato dalla Guardia di Finanza di Torino. Per le spedizioni in tutto il mondo utilizzava l’identità di una persona deceduta.

L’indagine, durata due anni, è partita dopo che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha scoperto alcune partite di merci sospette, risultate effettuate utilizzando proprio l’identità di una persona deceduta. Dopodiché, le Fiamme Gialle hanno individuato il presunto responsabile dei traffici.

Durante una perquisizione, sono state trovate e sequestrate decine di magliette contraffatte di Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan, Inter, solo per citarne alcune squadre di calcio, su cui c'erano le firme false di vari campioni, da Messi a Ronaldo, da Neymar a Ibrahimovic. Sequestrati pure varie migliaia di falsi certificati di autenticità e le disponibilità finanziarie e patrimoniali dell'indagato, per oltre centomila euro.