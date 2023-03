Sarà celebrato venerdì alle 14 nella chiesa dell’ospedale Maggiore l’ultimo saluto a Piero Rovelli e Rossella Maggi.

Piero Rovelli di Lumellogno ha ucciso la moglie Rossella con un fucile poi si è tolto la vita. Morta anche la cagnolina Mia.

Per 40 anni l’uomo aveva lavorato all’Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della carità inizialmente come infermiere del pronto soccorso poi, per problemi di salute era passato ad altra mansione. L’autopsia sulle salme sarà completata entro giovedì.